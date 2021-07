Beatriz Bessa chega para o meio-campo do Sporting

Beatriz Bessa é a nova jogadora do Sporting, que vai começar por alinhar na equipa B. A jovem de 17 anos chega ao emblema de Alvalade proveniente do Sporting de Braga, sendo que antes já havia alinhado no Boavista, Valonguense e Ermesinde.



Natural de Paranhos, no concelho do Porto, Beatriz Bessa é médio e no currículo já soma participações como internacional portuguesa sub-15 e sub-16. "Sinto–me claramente feliz. É um sonho fazer parte do Sporting Clube de Portugal e da grandeza deste clube", foram as primeiras palavras de leão ao peito.





Beatriz Bessa descreve-se como uma "jogadora raçuda com boa visão de jogo". "Espero conseguir conquistar muitos títulos coletivos e individuais também", reiterou o reforço verde e branco.