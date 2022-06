Beatriz Cameirão recusou proposta do Benfica para se dedicar à universidade

Beatriz Cameirão vai dizer adeus ao Benfica após uma ligação de quatro anos. Segundo as águias, a despedida prende-se pela prioridade dada pela jogadora natural de Reguengos de Monsaraz à vida académica."O Sport Lisboa e Benfica informa que o vínculo com Beatriz Cameirão não continuará após 30 de junho. O Clube pretendia manter a jovem no plantel da equipa feminina de futebol e apresentou formalmente uma proposta contratual. Com ambas as partes muito perto de um acordo, a atleta acabou por optar, nesta fase, por uma mudança total de foco, definindo como prioridade máxima a prossecução dos estudos superiores. O SL Benfica agradece a atitude profissional e o espírito competitivo com que a futebolista – uma das primeiras oriundas da Formação a afirmar-se com consistência na equipa sénior – sempre honrou a camisola", pode ler-se em comunicado.A médio portuguesa, de 21 anos, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga pelo emblema da Luz.