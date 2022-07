Beatriz Nogueira assina até 2025 com o Benfica

O Benfica continua a apostar na formação no futebol feminino e anunciou que Beatriz Nogueira assinou contrato profissional, prolongando a ligação ao clube até 2025. A avançada de 18 anos trabalha no plantel principal, com o qual já treinava na época passada, quando foi campeã de juniores, e vai iniciar a quinta época nas águias. “É o maior prazer e orgulho assinar este contrato com o Benfica, uma das maiores e melhores instituições do mundo. É uma aposta muito boa e quero agarrá-la”, garantiu.