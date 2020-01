Benfica anuncia a contratação de Chrestinah Thembi Kgatlana

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Chrestinah Thembi Kgatlana, extrema internacional sul-africana de 23 anos, que deixa a China para reforçar o plantel encarnado esta época 2019/20.





"Estou muito entusiasmada por assinar pelo Benfica. Agradeço à equipa, ao Presidente, e a todos por me darem a oportunidade de vir para Portugal e para o Benfica", afirmou à BTV."O Benfica é um grande clube em Portugal e no mundo. Já tive a oportunidade de ver a história e os recordes, e, para mim, é uma grande honra fazer parte de um clube tão grande", referiu Chrestinah Thembi Kgatlana.A internacional sul-africana apresentou-se aos adeptos benfiquistas: ""Tenho 23 anos, venho da África do Sul, jogo na seleção e agora também no Benfica. Tenho 15 anos de futebol, divididos pelas camadas jovens e pelas seniores", afirmou a jogadora que esteve no último Mundial, em França, tendo alinhado em 3 jogos e marcado o único golo das sul-africanas.