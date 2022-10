Benfica anuncia assinatura de contrato com Leonor Seiça

O Benfica anunciou esta sexta-feira a rubrica de um contrato com Leonor Seiça, sem especificar a tipologia do mesmo. A jogador portuguesa, de 18 anos, atua de águia ao peito desde 2019, altura em que trocou o Torreense pelas encarnadas."Estou muito feliz por continuar de águia ao peito! Sempre consciente de que tenho de continuar a trabalhar para alcançar patamares mais altos. É um prazer e um orgulho representar este grande clube", garantiu a médio lusa em declarações transcritas no site oficial do clube da Luz.Seiça procura a estreia na equipa principal de Filipa Patão. Desde que chegou ao Benfica que tem evoluído entre as equipas B e sub-19.