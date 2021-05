Benfica anuncia saída de Darlene no final da época

O Benfica anunciou esta quinta-feira que a internacional brasileira Darlene vai deixar o clube final da temporada. "O Sport Lisboa e Benfica e a futebolista Darlene Reguera decidiram não prolongar o seu contrato, pelo que a internacional brasileira vai assim dar novo rumo à carreira", explica o Benfica, em nota divulgada no site oficial.





"As qualidades futebolísticas da atleta, integrada num contexto de grande ambição e investimento no plantel da primeira equipa feminina de futebol do Clube, causaram enorme impacto nos adeptos benfiquistas e contribuíram decisivamente para elevar a competitividade e a visibilidade das competições femininas no nosso país. Os caminhos do SL Benfica e de Darlene separam-se, mas persistirá uma história conjunta de marcante sucesso, que coloca a futebolista numa merecida galeria de honra. Obrigado, capitã, pela tua atitude competitiva. Obrigado, Darlene", pode ainda ler-se.Refira-se que a avançada de 31 anos chegou à Luz em 2018/19, época na qual as águias conquistaram o título da 2.ª divisão e a Taça de Portugal. Darlene venceu ainda uma Supertaça e duas Taças da Liga.