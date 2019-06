Benfica anuncia saída de quatro jogadoras da equipa feminina

As futebolistas Ana Alice, Catarina Bajanca, Filipa Rodrigues 'Pipa' e Jassie Vasconcelos vão abandonar a equipa de futebol feminino do Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube encarnado no seu site oficial."Obrigado Ana Alice, Catarina Bajanca, Filipa Rodrigues 'Pipa' e Jassie Vasconcelos. São todas campeãs e ficam, com mérito, na história Benfica", escreveu o clube da Luz.O Benfica "enaltece o compromisso e empenho" de todas as atletas do plantel de 2018/19 - que venceu a segunda divisão, subindo à primeira, e conquistou a Traça de Portugal - e agradece, em particular, às quatro futebolistas que abandonam o clube."Foram todas dignas da camisola que envergaram, mas este é o momento para agradecer a um lote de futebolistas que partirá para novo rumo na carreira", acrescentaram os 'encarnados'.Na terça-feira, o Benfica havia anunciado a renovação, por duas épocas, da capitã Darlene, melhor marcador da equipa na época de estreia com 109 golos, a saída do treinador João Marques e o empréstimo da guarda-redes Carolina Vilão, ao Valadares Gaia.Para a época 2019/2020, o clube da Luz já contratou a avançada Catarina Amado (ex-Estoril-Praia) e a extremo Lúcia Alves (ex-Valadares Gaia).