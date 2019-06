Benfica aplica goleada ao Quintajense

O Benfica fechou a participação na Série Sul da 2ª Divisão com mais uma goleada, desta vez por 21-0, frente ao Quintajense. No Estádio da Tapadinha, as águias não deram hipóteses ao adversário e ao intervalo já venciam por 11-0.





Os golos foram apontados por Rilany (5), Ana Vitória (4), Darlene (4), Jassie Vasconcelos (3), Yasmim (2), Pati Llanos, Tita e Daiane.Segue-se, nos dias 16 e 23 deste mês, a final da 2ª Divisão, frente ao Sp. Braga B. As minhotas, pelo facto de a equipa A estar no principal escalão, não poderão subir de divisão. A vaga será ocupada pelo Cadima, 2º classificado da Série Norte.