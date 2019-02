Benfica aplica goleada ao Ribeirão e segue em frente na Taça de Portugal

A equipa feminina do Benfica garantiu este sábado presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer, no Estádio da Tapadinha, o Ribeirão por expressivos 21-0. A avançada brasileira Darlene foi a figura do encontro, com sete golos marcados.Ao intervalo, a formação encarnada, orientada por João Marques, já vencia por 12-0, graças aos tiros certeiros de Darlene (4), Geyse (2), Ana Vitória (2), Pati Llanos (2), Daiane e ainda um golo na própria baliza. Os segundos 45 minutos deixaram vincada a superioridade do Benfica, que marcou ainda mais nove golos ao Ribeirão - por Darlene (3), Yasmim, Evy Pereira (2) e Adriana (3).Com este resultado, as águias aumentaram para 335 o número de golos marcados esta temporada - 273 no campeonato da 2.ª Divisão e 62 na Taça de Portugal -, a primeira a nível absoluto da equipa feminina. Quanto a sofridos, soma... apenas um. A proeza pertenceu a Giovana Maia, defesa do Marítimo (que, ainda assim, perdeu por 5-1).O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal feminina tem lugar na Cidade do Futebol na próxima terça-feira, a partir das 15 horas. Recorde-se que um dos objetivos da época para o Benfica passa pela conquista do troféu no Jamor - assim como a subida à 1.ª Divisão.