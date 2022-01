Benfica apura-se para as meias-finais da Taça da Liga

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, o apuramento para as meias-finais da Liga BPI. As águias receberam e golearam o Clube Albergaria por 4-0, na 2ª mão dos 'quartos', precisamente o mesmo resultado com que haviam vencido o primeiro jogo.Os golos a equipa orientada por Filipa Patão foram marcados por Marta Cintra (24' e 34') e Cloé Lacasse (26' e 76'). O Benfica vai agora discutir o acesso à final da prova diante do Famalicão, sendo que a outra meia-final colocará frente a frente Sporting e Sp. Braga.