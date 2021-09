Benfica arranca a vencer no campeonato feminino

Após ter falhado no primeiro grande desafio da época - a Supertaça, perdida para o Sporting (2-0) - o Benfica começou com o pé direito no campeonato nacional. O Ouriense até complicou a tarefa, marcando o primeiro golo do encontro logo ao minuto 4, mas no fim as águias conquistaram os 3 pontos em casa com uma vitória por 3-2.





Da parte do Benfica, a internacional brasileira Nycole perdeu um penálti (7'), mas, poucos tempo depois, empatou a partida, além de ter feito o passe decisivo para a avançada canadiana Cloé Lacasse concretizar a reviravolta no marcador (33'). Porém, um minuto se passou e o Ouriense voltava a marcar, através de Valéria Lima. As duas equipas foram para o intervalo com o empate a perdurar, mas na segunda parte foi Pauleta a desbloquear, pela última vez, o resultado.Desta forma, as atuais campeãs nacionais começaram a Liga BPI 2021/2022 da melhor maneira possível, em busca de revalidar o título da época passada. O próximo encontro é na quinta-feira, 9 de setembro, num embate com o Twente, pela segunda mão da Ronda 2 de qualificação da Liga dos Campeões - a última barreira a ultrapassar para chegar na fase de grupos.É de realçar ainda que Sporting e Sp. Braga, outros fortes candidatos à conquista do campeonato, também começaram com o pé direito. Este domingo, as leoas venceram por 2x1 frente ao Marítimo , enquanto as bracarenses ganharam no sábado por 10-0 contra o Gil Vicente.