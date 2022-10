Benfica arranca fase de grupos da Champions feminina em casa do vice-campeão europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa feminina de futebol do Benfica arranca a participação no grupo D da Liga dos Campeões em casa do Barcelona, em partida agendada para 21 de outubro, segundo o calendário divulgado esta segunda-feira pela UEFA.

Horas depois do sorteio ter ditado confrontos com Barça, Bayern Munique e Rosengard, na 'poule' D, para as bicampeãs nacionais em título, a UEFA confirma o arranque na competição em casa das 'vice' europeias, que na época passada foram derrotadas pelo Lyon na final.

Segue-se a receção ao Bayern Munique, em 27 de outubro, antes de uma pausa no calendário, que será retomado em 24 de novembro, outra vez em Portugal, ante o Rosengard.

Na segunda metade da fase de grupos, as águias visitam o Rosengard (7 de dezembro), recebem as catalãs (15 de dezembro) e fecham a fase de grupos em Munique, no dia 21 de dezembro.

O Benfica marca presença pela segunda época consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na última temporada ter também ultrapassado as rondas preliminares.

Esta época, as águias reencontram o Bayern Munique, formação com a qual empataram (0-0) e perderam (4-0) na fase de grupos da última época, e voltam a ter uma equipa sueca pelo caminho, além do vice-campeão europeu Barcelona.

Depois da fase de grupos, a fase a eliminar, iniciada com os quartos de final, arranca a 21/22 de março (primeira mão) e 29/30 março (segunda mão).