Benfica bate Betis por 4-0 e conquista Lagoa Summer Cup

A equipa de futebol feminino do Benfica conquistou a primeira edição do Lagoa Summer Cup, ao bater por 4-0 as espanholas do Betis de Sevilha, em jogo disputado na noite deste sábado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.A canadiana Cloé Lacasse esteve em evidência, ao marcar dois golos e fazer uma assistência.Cloé abriu o marcador aos 62 minutos, a passe de Kika Nazareth, que também assistiu Bibocas para o 2-0, aos 72 minutos. O 3-0, da autoria de Cloé Lacasse, chegou aos 76 minutos, na conclusão de um lance de contra-ataque, e o 4-0 final foi alcançado por Inês Simas, servida por Cloé Lacasse.