Benfica bate Famalicão e segue só com vitórias na Liga BPI

15 triunfos em 15 jogos, eis o registo do Benfica na presente edição da Liga BPI. Na visita ao reduto do Famalicão, o conjunto orientado por Filipa Patão voltou a mostrar a sua superioridade e conseguiu uma vitória tranquila, no caso por 5-0.A formação encarnada entrou disposta a mostrar as suas intenções e, já depois de Pauleta, Marta Cintra e Cloé Lacasse terem ficado perto do golo, a canadiana acabou mesmo por abrir o marcador aos 13’. Na sequência de um bom cruzamento de Marta Cintra da direita, Lacasse apareceu bem ao segundo poste e desviou para o fundo das redes com um cabeceamento certeiro. Pouco depois, aos 19 minutos, o Benfica ampliou a vantagem, ficando assim mais confortável no encontro. Lançada na profundidade, Jéssica Silva combinou bem com Cloé Lacasse, que assistiu para Francisca Nazareth fazer o 2-0. Até ao apito para o descanso, o melhor que o Famalicão conseguiu foi testar a atenção de Rute Costa através de um livre de Vânia Duarte.Na etapa complementar, as águias foram gerindo o rumo dos acontecimentos e, mesmo sem pressionar muito, conseguiram aumentar a vantagem. Aos 66’, Cloe Lacasse converteu o penálti que castigou a falta de Gabriela Vinhas sobre Jéssica Silva, sendo que, aos 79’, já sem Jéssica Silva, que havia sido expulsa, Nycole Raysla aproveitou da melhor forma um passe açucarado de Cloé Lacasse para fazer o 4-0. Já nos descontos, a mesma Nycole Raysla apareceu isolada na cara de Dani Neuhaus e fechou as contas do encontro em 5-0.Com este resultado, o Benfica cimentou a liderança do campeonato, passando a somar agora 45 pontos. Por seu lado, as famalicenses sofreram a primeira derrota em casa na Liga BPI e mantêm-se com 28 pontos.