Benfica bate Futebol Benfica e mantém registo perfeito na Liga feminina

O líder Benfica manteve este domingo o seu registo perfeito na Liga feminina de futebol, ao somar o sétimo triunfo em sete jogos, por 2-1, no reduto do vizinho Futebol Benfica.

As brasileiras Geyse, aos 26 minutos, e Nycole, aos 61, apontaram os tentos das encarnadas, enquanto Catarina Carvalho, de canto direto, aos 37, apontou o golo do 'Fofó', que foi o primeiro sofrido pelo onze de Luís Andrade em 2019/20.

Na classificação, o Benfica soma 21 pontos - com 58 golos marcados e agora um sofrido -, provisoriamente mais seis do que Sporting e Sporting de Braga, que ainda jogam hoje.

As encarnadas venceram todos os jogos oficiais na presente temporada, que arrancaram com a vitória na Supertaça, depois de em 2018/19, na estreia no futebol feminino, terem conquistado o campeonato da segunda divisão e a Taça de Portugal.