Benfica bate Sp. Braga e está na final da Supertaça feminina

O Benfica derrotou esta quarta-feira o Sp. Braga por 3-0, na meia-final da Supertaça de futebol feminino, e garantiu a presença na final, na qual vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Sporting e o Famalicão.

No Seixal, a equipa das atuais bicampeãs nacionais marcou os golos do triunfo na segunda parte, por intermédio de Pauleta, aos 53', Cloé Lacasse, aos 60', e Marta Cintra, aos 82', assegurando a presença na final, agendada para 26 de agosto, em Leiria.

As encarnadas aguardam agora pelo desfecho do jogo entre o Sporting e o Famalicão, que se disputa ainda esta quarta-feira, para saberem quem será o seu adversário no jogo que vai atribuir o troféu.