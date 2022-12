O Benfica recebeu e venceu este domingo, o Valadares Gaia, por 5-0, em encontro da 9ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino.Jéssica Silva destacou-se com um hat-trick. Nicole e Catarina Amado fizeram os restantes golos do encontro.Desta feita, as encarnadas mantêm o registo perfeito no campeonato, com 27 pontos averbados, ou seja, nove vitórias em nove encontros. Com o empate do Sp. Braga (1-1) na casa do Damaiense, o clube da Luz dilatou para oito pontos a vantagem para o segundo classificado.