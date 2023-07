O Benfica anunciou este domingo a contratação de Lena Pauels, guarda-redes alemã de 25 anos que representou o Werder Bremen nas últimas sete temporadas."Estou muito feliz por estar aqui e conhecer toda a gente. Vou dar o meu melhor para atingirmos os nossos objetivos, que é ganhar a maior quantidade de troféus possível. O Benfica é um grande clube e Lisboa uma grande cidade. Também temos a hipótese de nos qualificarmos para a Liga dos Campeões, e disputar essa prova é o sonho de todas as jogadoras. Abraçar este projeto foi uma decisão muito fácil", afirmou à BTV a jogadora que assinou contrato por duas temporadas e se diz "muito forte" a jogar com os pés.Formada no KSV Kevelaer, a guarda-redes mudou-se para o SGS Essen em 2014 e deu o salto para o Werder Bremen dois anos depois, clube no qual disputou 70 jogos.