Benfica contrata internacional brasileira

A internacional brasileira Rilany é o mais recente reforço do futebol feminino do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube da Luz sem especificar a duração do contrato."É a mais recente contratação do Benfica para a época 2018/19. Sendo polivalente, pode desempenhar várias posições dentro do terreno de jogo, mas é como extrema que se sente mais confortável", refere o clube no site.A jogadora, de 32 anos, chega ao Benfica proveniente do Atlético de Madrid, depois de passagens pelo Grindavic (Islândia) e Tyresö (Suécia), além de vários clubes brasileiros, como Flamengo, Santos ou Ferroviária."O Benfica está com um projeto muito grande e espero que as etapas sejam cumpridas da melhor forma possível, que são: subir à 1.ª Divisão, vencer a Taça de Portugal, ser campeão nacional e aceder à Champions League", disse Rilany, em declarações à BTV.A competir no seu ano de estreia na modalidade na 2.ª Liga, o Benfica, treinado por João Marques, lidera a Série D do campeonato secundário, com 27 pontos, fruto de nove vitórias em nove jogos, e um registo de 159 golos marcados e nenhum sofrido.Na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Benfica defrontará fora o Marítimo, equipa oitava classificada no escalão principal.