Benfica contrata jovem jogadora do Famalicão

O Benfica oficializou esta terça-feira a contratação de Letícia Almeida, média portuguesa de 18 anos, que chega do Famalicão. A jovem futebolista, internacional sub-19, assinou contrato 2026.Letícia admitiu que está a "tornar um sonho em realidade". "Sinto uma responsabilidade muito grande. Tenho um longo percurso pela frente, mas tenho a plena noção que estou no melhor projeto para conseguir crescer", referiu, em declarações à BTV."Estou muito entusiasmada por fazer parte deste grande Clube, com imensa história", acrescentou.Na época passada a jogadora fez 29 jogos ao serviço do Famalicão, divididos entre equipa principal (26) e formação secundária (3). No conjunto minhoto marcou dois golos, ambos na Taça de Portugal.