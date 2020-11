Benfica dá a volta na Bélgica e chega aos 16-avos-de-final da Champions

O Benfica alcançou esta quarta-feira o acesso aos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões feminina, ao derrotar fora de casa a belgas do Anderlecht por 2-1. As águias estiveram a perder, após o golo marcado por Tison aos 55', mas conseguiriam dar a volta no espaço de pouco mais de vinte minutos, com dois tentos de Nycole - aos 62' e 78'.





Comandadas por Luís Andrade, as encarnadas já tinha superado as gregas do PAOK e agora chegam à ronda onde 'moram' as 32 melhores equipa da Europa. Ali o Benfica poderá já encontrar algumas das mais poderosas formações do continente, até porque, por ser das equipas com ranking mais baixo, sabe desde já que estará colocado no segundo pote. Nesta ronda, que terá sorteio da terça-feira, as eliminatórias passarão a ser disputadas a duas mãos, a 8/9 e 15/16 de dezembro.