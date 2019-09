Benfica dá 'chapa 24' ao A-dos-Francos na estreia na Liga feminina

O Benfica, recente vencedor da Supertaça, estreou-se este domingo com uma goleada na Liga feminina de futebol, ao bater o GDC A-dos-Francos por 24-0, em encontro disputado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.Cloe (cinco), Lúcia Alves (quatro), Darlene e Evy Pereira (ambas três), Daiane (dois) e Yasmin, Pauleta, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Ana Vitória e Geyse (todas um) apontaram os tentos do 'onze' de Luís Andrade, que ainda beneficiou de um autogolo.O conjunto 'encarnado', que ao intervalo liderava por 17-0, está a cumprir a primeira temporada na Liga principal, depois de em 2018/19, na estreia no futebol feminino, ter conquistado o campeonato secundário e a Taça de Portugal.A primeira ronda da Liga feminina tem o jogo 'grande' marcado para segunda-feira, dia 16, com a receção do 'vice' Sporting ao campeão em título Sporting de Braga.