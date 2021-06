Benfica de Bissau goleia Sporting da Guiné-Bissau por 8-0

O Benfica de Bissau goleou, este domingo, o Sporting da Guiné-Bissau, por 8-0, no jogo da sexta jornada do campeonato do futebol feminino.

Fatumata Sissé voltou a brilhar hoje, ao marcar cinco golos, proeza que já alcançou no jogo contra o Estrela Negra de Bissau.

A avançada de 17 anos, que na época passada fez 60 golos no campeonato, tendo sido maior marcadora da prova, soma já 16 tentos em seis jogos da competição.

Com a vitória deste domingo, o Benfica cimentou a liderança no campeonato do futebol feminino, com 16 pontos.

A equipa encarnada da capital guineense também liderou o campeonato masculino, tendo-se apurado já para a final da prova, aguardando o adversário que poderá ser o Sporting.

O Benfica de Bissau é única equipa invicta tanto no campeonato masculino como no feminino esta época.

Em declarações à Lusa, o presidente do Benfica de Bissau, Wilson Pereira Batista, considerou que a vitória "foi natural, dado o poderio" do seu clube.