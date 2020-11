Benfica defronta Anderlecht na Champions feminina

O Benfica vai defrontar o Anderlecht na 2.ª ronda de qualificação da Liga dos Campeões feminina, ditou o sorteio realizado há pouco. O jogo vai realizar-se a 18 ou 19 de novembro.





É a última ronda a jogo único antes de entrarem as melhores equipas todas, nos 16 avos de final a duas mãos. Este ano não há fase de grupos.A equipa feminina do Benfica estreou-se quarta-feira na Liga dos Campeões com uma vitória na Grécia, diante do PAOK, por 3-1. Os golos da formação da Luz foram marcados por Ana Vitória (3'), Cloé Lacasse (44') e Catarina Amado (61').