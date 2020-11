Benfica defronta Chelsea na Champions feminina

A equipa de futebol feminino do Benfica vai defrontar as inglesas do Chelsea nos 16 avos de final da Liga dos Campeões, determinou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.





O Benfica, um estreante na 'Champions' feminina, já sabia que teria pela frente uma das equipas cabeças de série no sorteio, e, dos quatro possíveis adversários, ficou com o segundo mais bem classificado, o Chelsea, sétimo do 'ranking' feminino de clubes.A eliminatória será decidida em duas mãos, com o Benfica a receber o Chelsea em 09 ou 10 de dezembro, no centro de estágios do Seixal, visitando a equipa londrina em 15 ou 16 de dezembro.