Benfica defronta Rangers na ronda 2 da Liga dos Campeões feminina

Decorreu esta manhã o sorteio para a segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina, com a presença do Benfica. O sorteio ditou que a equipa encarnada, que era cabeça de série na última ronda antes da fase de grupos, vai enfrentar o Rangers, da Escócia, com a 1ª mão da eliminatória a ser discutida em Glasgow.Disputada a duas mãos, nos dias 20 ou 21 (1.º jogo) e 28 ou 29 de setembro (2.º jogo), esta eliminatória decide as 12 equipas que passam à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, onde já se encontram Lyon (campeão), Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo, apurados diretamente.Recorde-se que o Benfica já eliminou Hajvalia (9-0) e Twente (2-1).