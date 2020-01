Benfica derrota Heerenveen

A equipa feminina de futebol do Benfica ganhou ao Heerenveen (quarto classificado do campeonato da Holanda), por 1-0, em jogo de preparação disputado na Tapadinha. A brasileira Darlene apontou o único golo da partida em que o técnico Luís Andrade utilizou quase todas as jogadoras do plantel tendo em vista afinar a estratégia para o dérbi de domingo (às 15h15, também na Tapadinha) com o Sporting, para a Taça da Liga.