Benfica desperdiça vantagem e empata com Famalicão na Taça de Portugal

O Benfica ganhou uma vantagem de um golo por três vezes, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, diante do Famalicão, mas as minhotas reagiram e igualaram a partida (3-3) no Seixal.As águias faturaram por Kika Nazareth (14' e 45+4') e Ana Vitória. As minhotas marcaram por Marie-Yasmine Alidou (31'), Maria Miller (47')e Mariana Couto (72').A segunda mão, em casa do Famalicão, está agendada para 30 de abril. Quem vencer irá jogar a final com o vencedor da partida entre Racing Power e Sp. Braga.