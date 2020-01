Benfica e Sporting empatam a dois na Taça da Liga de futebol feminino

Benfica e Sporting empataram (2-2) na primeira jornada da Taça da Liga Feminina. Depois de, neste sábado, o Sp. Braga golear o Futebol Benfica por 4-0, as águias receberam o rival no Estádio da Tapadinha, para o segundo dérbi oficial.





Aos 3 minutos, as leoas tiveram um penálti a seu favor e a central sérvia Damjanovic inaugurou o marcador. O Benfica procurou a resposta e, aos 39', um cabeceamento de Pauleta estabeleceu a igualdade, que se manteve até o intervalo. No segundo tempo, o Sporting voltou a marcar primeiro, por Diana Silva, aos 53', mas Darlene (73') impediu que o conjunto de Luís Andrade saísse a perder e apontou o 2-2 final.Na próxima jornada, e num formato de final-four da competição, as leoas defrontam o Futebol Benfica e as águias deslocam-se a Braga para defrontar as campeãs nacionais.