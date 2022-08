há 1 horas 16:47

Goleadas antes da decisão

Disputado em Enschede, com o Twente como anfitrião, este grupo de apuramento definiu esta final entre os holandeses e o Benfica, isto depois de ambas as equipas terem goleado na partida inicial. As águias afastaram as kosovares do Hajvalia por 9-0, ao passo que o Twente deixou pelo caminho as moldavas do Anenii Noi, com um triunfo por 13-0.