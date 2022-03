Benfica empata em Famalicão e segue para a final da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica, vencedor das duas primeiras edições, garantiu esta quarta-feira um lugar na final da terceira Taça da Liga de futebol feminino, ao empatar a zero em Famalicão, na segunda mão das meias-finais.

No primeiro jogo, a formação encarnada havia vencido por 1-0, com golo de Cloé Lacasse, chegando, por isso, a Famalicão, com uma vantagem de um golo, que acabou por ser decisiva.

A partida iniciou-se num ritmo morno, com o Benfica a apresentar-se mais cauteloso e a tentar controlar o encontro, não permitindo ao Famalicão criar oportunidades de golo.

Ainda assim, a formação famalicense conseguiu contrariar a estratégia benfiquista e desde cedo mostrou a vontade de chegar ao golo.

Aos oito minutos, Ana Capeta chegou a assustar ao entrar pelo lado direito e a rematar à baliza, mas Katelin Talbert defendeu.

O lance de maior perigo das 'encarnadas' nos primeiros 45 minutos aconteceu aos 20, quando, num livre em posição frontal, Marta Cintra rematou à baliza, mas a bola saiu ao lado.

O Benfica entrou muito pressionante no arranque do segundo tempo e, logo aos 47 minutos, teve uma oportunidade flagrante de se colocar na frente do marcador. Após um canto, Clóe desviou de cabeça, mas Rute Costa fez uma boa defesa.

Entretanto, o Famalicão assumiu o controlo e começou a dar tudo para conseguir chegar à vantagem e levar a eliminatória para o prolongamento, fazendo o Benfica passar por dificuldades.

As famalicenses tiveram uma oportunidade flagrante aos 68 minutos, quando Fernanda Tipa desmarcou Raquel Fernandes, que, sozinha perante a guarda-redes 'encarnada', fez um 'chapéu', acabando a bola por sair ligeiramente por cima da baliza.

O Famalicão estava a pressionar mais em cima, mais perigoso em busca do golo e o Benfica demonstrava algumas dificuldades em travar essa pressão.

Aos 80 minutos, Ana Capeta voltou a assustar. A jogador famalicense rematou colocado, de muito longe, para uma grande defesa de Katelin.

Esta pressão manteve-se até ao fim, mas o Benfica conseguiu aguentar da melhor forma, garantindo assim o lugar na final, marcada para 23 de março, em Santa Maria da Feira, frente a Sporting ou Sporting de Braga.

Jogo no Campo 2 da Academia de Futebol do Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão - Benfica, 0-0.

Equipas:

Famalicão: Rute Costa, Sara Monteiro, Mariana Azevedo, Laís Araújo, Mariana Campino, Luana Theodoro (Regina, 69) Pati (Dani, 83), Fernanda Tipa, Érica Bispo (Ludmila Silva, 69), Raquel Fernandes e Ana Capeta.

(Suplentes: Aline, Babi, Regina, Miller, Betinha, Dani e Ludmila Silva).

Treinador: Jorge Barcellos.

Benfica: Katelin Talbert, Catarina Amado, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Lúcia Alves, Ana Vitória, Pauleta, Beatriz Cameirão, Cloé Lacasse, Marta Cintra (Valéria Cantuário, 72) e Jéssica Silva (Christy Ucheibe, 90+1).

(Suplentes: Adriana Rocha, Ana Seiça, Daniela Santos, Christy Ucheibe, Maria Negrão, Valéria Cantuário e Cassandra Korhonen).

Treinador: Filipa Patão.

Árbitro: Ana Afonso (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Érica Bispo (07), Lúcia Alves (54), Jéssica Silva (72), Ana Vitória (84), Mariana Azevedo (84), Raquel Fernandes (86) e Catarina Amado (90+2).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.