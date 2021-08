Benfica entra na Champions feminina com vontade de ganhar "com qualidade"

O Benfica defronta na quarta-feira as israelitas do Kiryat Gat, em Zenica, na Bósnia-Herzegovina, em jogo de apuramento para Liga dos Campeões feminina, com o objetivo de "ganhar" e "com qualidade".

"Vamos para ganhar, mas como o Benfica gosta de ganhar: com qualidade, a dar espetáculo e a cativar os adeptos, para que olhem para a modalidade de uma forma diferente", disse à BTV o técnico-adjunto das encarnadas, André Vale.

A equipa feminina do Benfica, campeã nacional, entra na 'Champions' 2021/22 na primeira ronda, num torneio a disputar em Zenica, em que encontra as campeãs israelitas, e, caso vença, terá um segundo jogo.

No sorteio realizado no início de julho, ficou determinado que as 'águias' iriam defrontar o Kiryat Gat, e, em caso de triunfo, disputariam a final deste grupo quatro frente às vencedoras do jogo entre o Sarajevo e o Racing Luxembourg.

E só aí, em caso de novo triunfo, a equipa entra na segunda eliminatória, juntamente com mais 10 vencedores dos minitorneios do 'caminho dos campeões', e mais quatro, também da primeira ronda, do 'caminho das ligas'.

"É muito importante para o Benfica e essencial para Portugal que as equipas comecem a crescer e a aparecer. Quanto ao ranking do futebol feminino, não estamos, de todo, ao nível da qualidade das nossas jogadoras", salientou André Vale.

O jogo com o Kiryat-Gat está agendado para quarta-feira, no centro de treinos de Zenica, a partir das 16:00 (horas de Lisboa), já depois de o Sarajevo defrontar o Racing Luxembourg (10:00).

Para este minitorneio, a treinador Filipa Patão convocou 21 futebolistas, entre as quais Lara Pintassilgo, que esteve cedida ao Damaiense, ou Maria Negrão (ex-Famalicão) e Valéria Cantuário (ex-Madrid CFF), reforços para esta época.