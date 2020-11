Benfica esclarece situação de Carole Costa: «Foi despenalizada dia 6»

Na sequência participação disciplinar contra o Benfica levada a cabo pelo Torreense a propósito de Carole Costa, os encarnados esclareceram que a jogadora - que o Torreense invoca ter sido utilizada indevidamente no jogo da 6.ª jornada da Liga BPI numa altura em que estaria ainda a cumprir castigo - foi despenalizada no dia 6.





"A decisão, por unanimidade do Conselho de Disciplina, e com toda a justiça, despenalizou a atleta – voltando esta a estar disponível para jogar pelo Clube a partir desse dia – e anulou o respetivo registo em sede de cadastro disciplinar", pode ler-se no comunicado divulgado no site das águias."O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Secção Não Profissional, deliberou e considerou totalmente procedente, na passada sexta-feira, dia 6, o recurso apresentado pelo Sport Lisboa e Benfica para revogação do castigo aplicado anteriormente à futebolista Carole Costa [dois jogos, após expulsão na partida da Liga BPI, com o Marítimo, a 17 de outubro].A decisão, por unanimidade do Conselho de Disciplina, e com toda a justiça, despenalizou a atleta – voltando esta a estar disponível para jogar pelo Clube a partir desse dia – e anulou o respetivo registo em sede de cadastro disciplinar.O grupo de trabalho do Sport Lisboa e Benfica prossegue focado nos objetivos desportivos definidos e realiza esta noite a partida com o Amora FC (jogo adiado da 5.ª jornada da Liga BPI), no Benfica Campus, às 21 horas – direto BTV. Um jogo de cada vez, À Benfica!"