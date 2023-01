Benfica focado em ultrapassar Sporting também na Taça da Liga feminina

O treinador-adjunto do Benfica, Tiago Carmo, disse esta terça-feira que a goleada ao Sporting na Taça de Portugal feminina de futebol é "passado" e que a equipa está focada em ultrapassar as leoas também na Taça da Liga.

"Foi um resultado algo expressivo, sim, mas o Sporting é uma equipa difícil, competente, um adversário que nos vai criar problemas na quarta-feira e temos de estar no máximo das nossas capacidades para as levarmos de vencida", advertiu o assistente de Filipa Patão, em Almada.

O Benfica venceu o Sporting por 5-0 no sábado, no Estádio da Luz, nos quartos de final da Taça de Portugal, e o técnico admitiu que espera "um Sporting com o orgulho ferido" na quarta-feira, no Seixal, "mas com uma mente limpa".

"A competição é outra", justificou Tiago Carmo, admitindo, no entanto, que "não é difícil" explicar às jogadoras encarnadas que não podem entrar em facilitismos frente ao rival, uma vez que "o Sporting não é a pior equipa do mundo" por ter perdido o último jogo.

Para a equipa técnica encarnada de resto, é "relativamente fácil" focar as jogadoras, porque estas sabem que "com trabalho e humildade" é que se conseguem "os resultados seguintes e não a pensar no que está para trás", uma vez que "isso não dá títulos nem garantia de passagem à próxima eliminatória".

"O Sporting pode estar de orgulho ferido, mas nós também temos uma motivação muito grande para enfrentar de novo o nosso rival e termos um resultado positivo", assumiu Tiago Carmo.

Entra as jogadoras do plantel do Benfica, por sua vez, existe a noção de que "o Sporting está ferido e quer fazer a diferença já neste jogo", reconheceu Andreia Norton, mas a equipa mantém-se "humilde e confiante", apesar da goleada imposta às adversárias no sábado, e não vai mudar de atitude.

"Não vamos abrandar, porque é para isso que trabalhamos todos os dias e facilitar é algo em que não pensamos. Trabalhamos para dar o nosso melhor e vamos dar sempre o nosso melhor, sem tirar o pé do pedal [do acelerador]", assumiu a média encarnada.

O Sporting visita o Benfica na quarta-feira, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol, com início marcado para as 19:45, no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

A segunda mão está prevista para 8 de fevereiro, na Academia Sporting, em Alcochete.

As duas equipas defrontaram-se no sábado, no Estádio da Luz, nos quartos de final da Taça de Portugal, eliminatória a uma mão, que a equipa orientada por Filipa Patão venceu por 5-0.

As águias não perdem com as leoas desde 26 de setembro de 2021, quando foram goleadas, em Alcochete, por 5-1, na segunda jornada da I Liga de 2021/22, e venceram todos os últimos cinco confrontos.