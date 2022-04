Benfica ganha com serviços mínimos

Em jogo de atraso da 8ª jornada da Liga BPI, o Benfica recebeu e venceu por 2-0 o Clube Albergaria. Com este resultado, as águias conseguem repor os 6 pontos de vantagem sobre o rival Sporting. Numa partida em que os extremos da tabela classificativa se tocavam, o conjunto orientado por Filipa Patão apenas na segunda parte conseguiu dar expressão ao seu domínio e para isso contribuiu a exibição de Ana Vitória, que apontou um bis. O primeiro golo surgiu aos 49 minutos, depois de um canto cobrado por Pauleta.

O golo da tranquilidade veio apenas aos 67’, após um autêntico ‘míssil’ de Ana Vitória a não dar hipóteses a Diana Oliveira, que rubricou uma excelente atuação no Estádio Municipal José Martins Vieira. As próximas duas jornadas do Benfica vão ser decisivas. Caso vençam o Marítimo no próximo domingo, as encarnadas podem selar o bicampeonato em casa, no dia 8, diante do Sporting.