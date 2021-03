Benfica goleia e sobe a segundo

O Benfica visitou e bateu o Torreense, por 7-1, numa partida de sentido único e esteve quase a subir ao primeiro lugar, mas com a vitória ‘in extremis’ do Sporting em Famalicão, as encarnadas ficam pelo segundo posto.

Nesta partida, as águias não demoraram muito até conseguirem derrubar a muralha defensiva da equipa da casa. Aos 15’, Cloé Lacasse foi derrubada dentro da área contrária e Nycole fez o primeiro de penálti. Afetadas pelo golo sofrido, as jogadoras comandadas por Nuno Cristóvão deixaram fugir Marta Cintra (16’) que fez o 2-0. A partir daqui a missão ficou bem mais fácil. Ainda antes do intervalo Cloé Lacasse (45’) dilatou a vantagem.

A segunda parte começou como terminou a primeira, com o Benfica a marcar e, novamente, por Nycole (47’). Com o jogo no bolso, Filipa Patão mexeu e lançou Jolina, que entrou e... apontou dois golos: o primeiro aos 63’ e o segundo aos 81’. Pelo meio, Kika Nazareth (69’) também fez o gosto ao pé. O melhor que o Torreense conseguiu foi marcar o golo de honra, com um tiro colocado de Pastilha (87’).