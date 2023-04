Benfica goleia em Braga está cada vez mais perto do tricampeonato feminino

Um Benfica demolidor goleou este domingo fora o Sp. Braga, por 6-0, e está cada vez mais próximo de revalidar o título de campeão da Liga feminina. No jogo da 18.ª jornada, a equipa encarnada reagiu da melhor maneira à derrota caseira da última jornada, diante do Sporting (1-0), e cilindrou um irreconhecível Sp. Braga.

Ao intervalo, o Benfica já vencia por 4-0, com golos de Anna Gasper (19'), Cloé Lacasse (30' e 36') e Kika Nazareth (43'), ampliando a vantagem no segundo tempo com um autogolo de Patrícia Morais (46') e um tento de Jéssica Silva (64').

No quarto jogo entre as duas equipas esta temporada (Supertaça, dois do campeonato e final da Taça da Liga), o Benfica somou a quarta vitória e, com 12 pontos em disputa até ao fim da Liga, as encarnadas somam agora 51 pontos, mais nove que o segundo classificado, o Sporting, que ultrapassou na tabela as bracarenses, e estão a um passo de se sagrarem tricampeãs.

Sob intenso calor, no velhinho Estádio 1.º de Maio, o Benfica mostrou desde cedo a intenção de chegar ao golo e, já depois de Cloé Lacasse ter desperdiçada a primeira grande ocasião, surgiu o primeiro aos 19 minutos, por Anna Gasper, concluindo com frieza, já no 'coração' da área, uma jogada pelo lado esquerdo.

A única jogada de perigo, na primeira parte, de umas irreconhecíveis bracarenses aconteceu aos 27 minutos: Paige Almendariz tentou cruzar, mas a bola foi à barra e, na recarga, Bia Meio-Metro falhou por pouco,

Seria, contudo, o Benfica a fazer o segundo, com Cloé Lacasse a não perdoar, após uma jogada confusa na área minhota que tinha começado com um remate forte de Jéssica para defesa de Patrícia Morais (30).

A internacional canadiana bisaria pouco depois, desviando ao primeiro poste uma assistência do lado direito (36) e Kika Nazareth, com um chapéu espetacular, colocou o resultado em níveis de goleada.

A segunda parte abriu com o quinto golo das benfiquistas, num lance infeliz da guardiã Patrícia Morais ao abordar um cruzamento da esquerda de Catarina Amado, e o sexto golo chegou aos 64 minutos, após Jéssica Silva contornar Patrícia Morais com classe.

Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sp. Braga-Benfica, 0-6

Ao intervalo: 0-4

Marcadores:

0-1, Anna Gasper, 19'

0-2, Cloé Lacasse, 30'

0-3, Cloé Lacasse, 36'

0-4, Kika Nazareth, 43'

0-5, Patrícia Morais, 46' (na própria baliza)

0-6, Jéssica Silva, 64'

Equipas:

- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Tânia Rodrigues (Laura Luís, 74), Anouk Dekker, Leah Lewis, Paige Almendariz, Dolores Silva (Vanessa Marques, 67), Carolina Mendes (Nicole Nunes, 46), Laura Casanovas (Beatriz Rodrigues, 46), Ana Rute, Bia Meia-Metro e Caroline Kehrer (Joline Amani, 67).

(Suplentes: Isabel Peixeiro, Nicole Nunes, Laura Luís, Joline Amani, Cataria Pereira, Vanessa Marques, Beatriz Rodrigues, Mariana Azevedo e Marie Awona).

Treinador: Gonçalo Nunes.

- Benfica: Rute Costa, Ana Seiça, Carole Costa (Sílvia Rebelo, 60), Catarina Amado (Lúcia Alves, 60), Marta Cintra (Nycole Raysia, 71), Christy Ucheibe, Anna Gasper (Andreia Norton, 60), Kika Nazareth (Beatriz Nogueira, 71), Jéssica Silva, Cloé Lacasse e Ana Vitória.

(Suplentes: Katelin Talbert, Sílvia Rebelo, Nycole Raysla, Lúcia Alves, Carolina Correia, Andreia Norton, Lara Martins e Beatriz Nogueira).

Treinador: Filipa Patão.

Árbitra: Sílvia Domingos (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Caroline Kehrer (04), Bia Meio-Metro (34), Catarina Amado (47), Ana Rute (51), Beatriz Nogueira (83).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores