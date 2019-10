Benfica goleia Estoril antes da receção ao Sporting

A equipa feminina do Benfica venceu este sábado de manhã em casa do Estoril por 7-0, em jogo da terceira jornada da Liga feminina.





As encarnadas já venciam por 4-0 ao intervalo, marcando mais três no segundo tempo. Nycole esteve em destaque com um hat-trick (31, 64 e 79 minutos), com Darlene a bisar (29' e 74' de penálti). Os outros golos foram apontados por Geyse (1') e Cloe Lacasse (20').As águias lideram o campeonato com 9 pontos, mais três do que Sporting e Futebol Benfica, que têm 6 pontos, mas menos um jogo realizado. De resto, na próxima semana, Benfica e Sporting medem forças na Luz.