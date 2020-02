Benfica goleia Estoril e 'foge' ao Sporting

O Benfica goleou o Estoril, por 5-0, respondendo da melhor maneira à vitória do Sporting no terreno da Ovarense (3-0). Com este resultado, a equipa orientada por Luís Andrade chega aos 42 pontos - mais três do que o rival lisboeta.





Os golos benfiquistas, no Estádio da Tapadinha, foram apontados por Darlene (7', 64' e 89') e Cloé Lacasse (26' e 46')