Benfica goleia Famalicão com Kika Nazareth em destaque

O Benfica goleou este domingo o Famalicão por 5-0, em jogo que decorreu no Estádio Municipal de Famalicão, e continua no topo da Liga BPI, ao cabo de cinco jornadas.Na primeira parte, Andreia Faria assistiu Kika Nazareth (40’), que aproveitou a saída da baliza da guarda-redes do Famalicão para cabecear para o fundo das redes.No segundo tempo, o Benfica dilatou a vantagem. Primeiro por Jéssica Silva, aos 55 minutos, e depois por Andreia Faria (69’), que se estreou a marcar esta época. Três minutos depois, Kika Nazareth iniciou um lance de contra ataque e bisou na partida a passe de Nycole. No tempo de compensação, as águias ainda marcaram mais um golo por Marta Cintra (90’+1), que, de livre direto, completou a goleada.Com este resultado, o Benfica continua na liderança da Liga BPI com 15 pontos. O Sp. Braga, que venceu o Länk Vilaverdense no sábado (4-2), está em 2.º lugar com menos dois pontos. A completar o pódio está o Damaiense (1-0), que conseguiu triunfar frente ao Valadares. O Sporting, que no sábado jogou no Estádio de Alvalade e goleou por 3-0 o Torreense, é 4.º classificado com 10 pontos.