Benfica goleia Hajvalia e segue em frente na fase de apuramento para Liga dos Campeões feminina

O Benfica bateu as kosovares do Hajvalia por 9-0, em jogo da 1.ª eliminatória da rota de apuramento para a ronda 2 da Liga dos Campeões, realizado em Enschede, na Holanda. As encarnadas continuam assim na luta pelo apuramento para a fase de grupos da prova.As águias já venciam por 3-0 ao intervalo, fruto dos golos de Sílvia Rebelo (8’) e do bis de Marta Cintra (15’ e 43’). A goleada foi confirmada no segundo tempo, com Marta Cintra a completar o hat-trick aos 59 minutos. Jéssica Silva (48’), Ana Vitória (58’), Andreia Norton (63’), Cloe Lacasse (64’) e Lúcia Alves (90’+2) apontaram os outros golos do Benfica.Na 2.ª eliminatória da fase de apuramento, o Benfica vai defrontar o vencedor do duelo entre as holandesas do Twente e as moldavas do Anenii Noi, que se disputa esta tarde (17 horas).