Benfica goleia Kiryat Gat e segue em frente na Champions feminina

O Benfica confirmou esta quarta-feira a superioridade sobre o Kiryat Gat e seguiu em frente na ronda de qualificação da Liga dos Campeões de futebol feminino, ainda que só tenha construído a goleada (4-0) na segunda parte.

Ana Vitória colocou as encarnadas na frente, aos 52 minutos, de penálti, e bisou, aos 54, antes de Valéria Cantuário, aos 69', e Francisca Nazareth, aos 85', dilatarem o marcador do encontro da ronda 1, disputado em Zenica, na Bósnia-Herzegovina.

No sábado, no mesmo local e novamente num só jogo, o Benfica vai discutir com as luxemburguesas do Racing Luxemburgo a passagem à ronda 2, da qual sairão as sete equipas que seguirão para a fase de grupos da prova.

Apesar da goleada imposta à formação israelita, as campeãs nacionais foram incapazes de se impor num primeiro tempo com muitas faltas, muitas paragens e pouco discernimento de parte a parte, o que ditou o nulo ao intervalo.

Ocasiões de golo - na verdadeira aceção da palavra - nem vê-las, sendo que as únicas situações de maior interesse nasceram de livres ou cantos, mas sempre sem perigo de maior para as duas balizas.

Como da 'noite para o dia', o Benfica entrou de forma 'galopante' no segundo tempo e, em dois minutos, Cloé Lacasse emergiu no encontro, primeiro conquistando um penálti que seria convertido por Ana Vitória e, depois, oferecendo o bis à criativa brasileira.

Logo de seguida, a canadiana conquistou novo castigo máximo, só que acabou ela própria por perder o duelo com a guarda-redes Fortuna Rubin, que se limitou a adiar o expectável avolumar do marcador, concretizado por duas jogadoras que tinham sido lançadas por Filipa Patão ao intervalo.

Valéria Cantuário aproveitou a descoordenação defensiva do Kiryat Gat e marcou um dos golos mais fáceis da carreira, enquanto Francisca Nazareth correspondeu da melhor forma a um cruzamento da também 'suplente' Catarina Amado e fechou a goleada encarnada.

Em tempo de compensação, as israelitas dispuseram de uma clara oportunidade para reduzir os 'estragos', só que Peace Efih não fez mais do que rematar por cima da baliza, quando estava isolada perante Lelê.

Jogo realizado no Centro de treinos de Zenica, Bósnia-Herzegovina.

Benfica - Kiryat Gat, 4-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadoras:

1-0, Ana Vitória, 52 minutos (penálti).

2-0, Ana Vitória, 54.

3-0, Valéria Cantuário, 69.

4-0, Francisca Nazareth, 85.

- Benfica: Lelê, Matilde Fidalgo (Catarina Amado, 46), Carole Costa, Ana Seiça, Lúcia Alves, Pauleta (Christy Ucheibe, 60), Beatriz Cameirão (Francisca Nazareth, 46), Andreia Faria (Maria Negrão, 71), Ana Vitória, Cloé Lacasse e Nycole (Valéria Cantuário, 46).

(Suplentes: Carolina Vilão, Adriana Rocha, Sílvia Rebelo, Catarina Amado, Christy Ucheibe, Maria Negrão, Francisca Nazareth, Lara Pintassilgo, Marta Cintra e Valéria Cantuário).

Treinadora: Filipa Patão.

- Kiryat Gat: Fortuna Rubin, Nichol Rantissi (Hili Shalom, 74), Lior Edri, Carol Arruda, Shahar Nakav, Opal Sofer (Yuval Nagar, 90), Alina Metkalov, Sandrinha, Geneviève Mbeleck (Shaked Horovitz, 90), Peasse Efih e Yarden Ozel (Keren Edri, 57).

(Suplentes: Hila Kalif, Shachar Pakter, Keren Edri, Hili Shalom, Shaked Horovitz, Yuval Nagar e Karin Rahamim).

Treinador: Eyal Sade.

Árbitra: Tanja Subotic (Eslovénia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Beatriz Cameirão (20), Alina Metkalov (21), Opal Sofer (71) e Lúcia Alves (82).