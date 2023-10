Benfica goleia Marítimo com hat trick de Kika Nazareth

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica recebeu e goleou o Marítimo (5-0) este domingo, em jogo a contar para a 2ª jornada da Liga BPI. Kika Nazareth foi o grande destaque das encarnadas ao marcar três golos.Aos 22 minutos, Kika inaugurou o marcador de cabeça depois da assistência de Lúcia Alves e, apenas três minutos depois, a jovem portuguesa voltou a marcar. No final da primeira parte (41’), a lateral voltou a cruzar na sequência de uma grande jogada individual e Kika chegou ao hat trick.Na segunda parte, o Benfica dilatou ainda mais a vantagem. Marta Cintra (63’) só teve de encostar depois de uma bola na trave e Lúcia Alves, aos 69 minutos, completou a goleada.Com este resultado, as águias ficam no primeiro lugar e o Marítimo mantém-se como quarto classificado.