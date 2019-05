Benfica goleia Sporting B

O Benfica somou mais uma vitória na segunda fase da Série Sul da 2ª Divisão de futebol feminino. Desta feita, as águias golearam (5-1) o Sporting B, com destaque para o facto de a formação encarnada ter sofrido o primeiro golo da temporada no campeonato. Geyse (2), Ana Vitória, Andreia Faria e Darlene marcaram para o Benfica, ao passo que Inês Gonçalves conseguiu a tal proeza: é que as águias têm 314 tiros certeiros marcados e apenas um sofrido.

No que diz respeito à classificação, o Benfica lidera com 18 pontos, mais oito do que o Condeixa, que tem menos um jogo.