Benfica goleia Sporting B na 2.ª divisão feminina

O Estádio da Tapadinha recebeu o jogo grande da jornada de futebol feminino, curiosamente na 2ª Divisão: o primeiro Benfica-Sporting B na prova. O resultado final (4-0) espelha bem as diferenças entre as duas equipas. Num lado, um Benfica com um conjunto de primeira e, no outro, uma jovem formação leonina a fazer a transição para as seniores.

Desde cedo que a equipa comandada por João Marques se impôs no jogo e as oportunidades iam surgindo. Pauleta aproveitou um erro da guardiã adversária para inaugurar o marcador, golo que dedicou a Evy Pereira, que partiu o braço direito num treino. As encarnadas não se davam por satisfeitas e foram atrás de mais e, dez minutos depois, surgiu o 2-0, com Daiane Rodrigues a fazer o gosto ao pé.

Já na segunda parte, o Benfica não tirou o pé do acelerador e conseguiu chegar a um resultado mais volumoso. Aos 64’, Geyse fez o terceiro e, aos 72’, Darlene converteu um penálti que selou o 4-0 com que soou o apito final.

As águias foram claramente superiores e tiveram o domínio da partida. Contudo, pela frente esteve uma equipa irreverente e que, apesar da juventude, encarou as adversárias olhos nos olhos e nunca se deu por batida. O jogo foi bem disputado e notou-se aquele que é o principal ingrediente dos dérbis: muita paixão nas bancadas. Ainda assim, este clássico do desporto português pautou-se pela competitividade saudável e fair play.

Com este resultado, o Benfica mantém-se isolado na liderança da Série D, com 15 pontos, mais seis do que as leoas, que seguem no terceiro posto.



Autor: C.M.