Benfica goleia Torreense por 5-1 na consagração

Os adeptos do Benfica encheram a bancada principal do Benfica Campus, no último jogo em casa, e foram contemplados com algumas bolas atiradas pelas tricampeãs e com a exibição da taça que já havia sido entregue.

As duas equipas entraram em campo com as suas posições já definidas em relação aos seus objetivos, porque se o Benfica já havia conquistado o título, o Torreense também já havia garantido a permanência. A jogar em casa, as campeãs tomaram desde logo o comando das operações e dominaram por completo o jogo, embora numa ou outra situação a equipa de Torres Vedras também tenha mostrado a sua raça.

Beatriz Nogueira, com um remate de primeira no coração da área, abriu o ativo, assistida por Kika Nazareth, após cruzamento de Andreia Faria. A superioridade das águias tornou-se mais acentuada a partir da meia hora e à equipa do Oeste ia valendo a sua guarda-redes, Lysianne Proulx, que com algumas boas intervenções, ia retardando o golo das benfiquistas, que acabou por acontecer aos 40’ com um toque de calcanhar de Nycole Raysla, na sequência de um cruzamento de Marta Cintra.

Na segunda parte, surgiram mais golos, mas a intensidade de jogo foi mais fraca. Ainda assim, Cloé Lacasse (56’), fazendo valer a sua velocidade, ganhou a bola na esquerda, entrou na grande área e já de ângulo muito apertado meteu a bola no buraco da agulha e pouco depois Carolina Correia aumentou para 4-0.

O Torreense, numa das poucas investidas, conseguiu o golo de honra por Morgan Turner com um remate bem colocado, mas Nycole Raysla fechou a contagem, bisando aos 80’.