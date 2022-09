Benfica inicia defesa do título na Liga feminina com goleada ao Marítimo

O Benfica, bicampeão em título, estreou-se este domingo na Liga de futebol feminino com uma goleada por 6-0 na receção ao Marítimo, em encontro disputado na Cova da Piedade.

Marta Cintra, aos cinco minutos, Cloé Lacasse, aos 19', Diana Figueira, ao 56', na própria baliza, Ana Vitória, aos 60', Andreia Faria, aos 68', e Nycole Raysla, aos 80', apontaram os tentos do onze comandado por Filipa Patão.

A formação encarnada, que começou a época 2022/23 com a conquista da Supertaça, lidera, provisoriamente, a Liga feminina, que arrancou no sábado, com o triunfo por 3-0 do Sporting no reduto do Ouriense.