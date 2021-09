Benfica já conhece adversários na fase de grupos da Champions feminina

A equipa feminina de futebol do Benfica ficou a conhecer, esta segunda-feira, as adversárias na fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias, que conseguiram a qualificação ao bater o Twente por 4-0, entraram no sorteio no pote 4, e vão defrontar Bayern, Lyon e BK Hacken no grupo D.





Recorde-se que a final realizar-se-à no estádio da Juventus, ainda sem data marcada.