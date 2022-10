Benfica já conhece adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina

O Benfica ficou a conhecer esta segunda-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. O sorteio, realizado em Nyon, na Suíça, ditou que as águias vão defrontar Barcelona, Bayern Munique e Rosengard.A equipa orientada por Filipa Patão ficou integrada no grupo D com o atual campeão espanhol e finalista derrotado na Champions da época passada, o vice-campeão alemão e ainda o atual campeão da Suécia.A fase de grupos da competição, para a qual o Benfica se qualificou pelo segundo ano consecutivo, começa a ser disputada a 19 e 20 de outubro, com a última jornada a ter lugar a 21 e 22 de dezembro. Recorde-se que os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os 'quartos' da prova.