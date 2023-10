Benfica já conhece adversários para a fase de grupos da Champions feminina

O Benfica vai defrontar o Barcelona, o Eintracht Frankfurt o Rosengard na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, de acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira, na Suíça.Curiosamente, as encarnadas reencontram as catalãs do Barça e as suecas do Rosengard, que também defrontaram na fase de grupos da época passada.Grupo A: Barcelona, Rosengard, Benfica e Eintracht FrankfurtGrupo B: Lyon, Slavia Praga, St. Polten e BrannGrupo C: Bayern Munique, PSG, Roma e AjaxGrupo D: Chelsea, Real Madrid, Hacken e Paris FCA fase de grupos da Champions feminina vai realizar-se entre 14 de novembro e 31 de janeiro.